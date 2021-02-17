Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. На улице Таганрогской в Ростове-на-Дону ликвидирован пожар, вспыхнувший на одном из складов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 17 февраля.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар в Ростове-на-Дону

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило примерно в 15:25 мск. Спустя 20 минут пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров. В 16:16 мск объявлена ликвидация.

К тушению огня было привлечено 60 человек и 19 единиц техники. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.