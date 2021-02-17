Тверь, 17 февраля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Около 16 литров антиковидной плазмы сдали доноры в Тверской области менее чем за месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе правительства Тверской области. Заготовку плазмы, которая используется в комплексной терапии при лечении больных COVID-19, ведет Тверская областная станция переливания крови.

Пресс-служба правительства Тверской области Доноры крови

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Из общего объёма полученной антиковидной плазмы шесть литров были направлены в ОКБ и Нелидовскую центральную районную больницу, а остальные в ближайшее время будут распределены по учреждениям здравоохранения региона.

В настоящее время на Тверской станции переливания крови плазму сдают только люди, переболевшие коронавирусом. Медики отмечают большое число желающих сдать плазму, чтобы помочь в лечении COVID-19, однако донорами могут стать лишь люди с высоким титром антител. Антитела при введении в организм ковид-больного помогают нейтрализовать вирус, присутствующий в организме.

Донор плазмафереза получает компенсацию за питание и меры социальной поддержки, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Тверской области. Всего в 2020 году 5037 человек, награжденных знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», стали получателями ежегодной денежной выплаты. Общий объем финансирования на эти цели в прошлом году составил более 74,5 млн рублей. В 2020 году размер выплаты составил 14 570 рублей. В Тверской области в сдаче донорской крови активно участвуют молодые люди, студенты вузов и колледжей. Губернатор Игорь Руденя отметил, что такие акции способствуют формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяют привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

Стать донором могут жители Верхневолжья в возрасте от 18 до 60 лет. Кровь сдают на станции переливания крови по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, 20.