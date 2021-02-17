Санкт-Петербург, 17 февраля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о назначении в 2021 году специальных социальных выплат работникам городских медицинских организаций, участвующих в диагностике, транспортировке и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, а также в судмедэкспертизе тел умерших от ковида. Выплаты варьируются от 93 до 3376 рублей за одну нормативную смену.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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Как сообщает 17 февраля пресс-служба Смольного, соответствующее постановление об установлении в 2021 году дополнительной меры социальной поддержки подписал губернатор Александр Беглов.

Ежемесячная специальная социальная выплата устанавливается на период с 1 января по 31 июля 2021 года работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Выплату получат работники медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга.

Размер дополнительной выплаты составит:

врачам скорой помощи — 1730 рублей за одну нормативную смену; среднему медперсоналу скорой помощи — 865 рублей за одну нормативную смену; младшему медперсоналу скорой помощи — 660 рублей за одну нормативную смену; водителям скорой помощи и машин медицинской эвакуации пациентов с коронавирусом — 395 рублей за одну нормативную смену; прочему персоналу скорой помощи — 93 рубля за одну нормативную смену.

врачам и другим медработникам с высшим образованием в стационарах, — 2115 рублей за одну нормативную смену; среднему медперсоналу в стационарах — 1020 рублей за одну нормативную смену; младшему медперсоналу в стационарах — 630 рублей за одну нормативную смену;

врачам и другим специалистам с высшим образованием, проводящим лабораторную диагностику пациентов и судмедэкспертизу тел умерших — 3376 рублей за одну нормативную смену; среднему медперсоналу, занятому этой работой, — 2114 рублей за одну нормативную смену; младшему медперсоналу — 1057 рублей за одну нормативную смену; прочему персонала в учреждениях диагностики и экспертизы — 522 рубля за одну нормативную смену;

водителям неотложной помощи, а также машин, занимающихся транспортировкой больных с COVID-19 или их биоматериала; работникам, занимающимся дезинфекцией, а также прочему персоналу в стационарах и амбулаториях, оказывающих помощь «ковидным» пациентам, — 522 рубля за одну нормативную смену.

Главным условием назначения выплат является непосредственный контакт с больными ковидом, их биоматериалом или телами; непосредственное участие в транспортировке больных, их биоматериала или тел; участие в дезинфекции помещений и транспорта, где находились пациенты с коронавирусом.