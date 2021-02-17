Москва, 17 февраля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести новый вид бизнеса — семейная компания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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"Понятия семейная компания у нас нет», — заявил Жириновский в ходе встречи лидеров фракций Госдумы и главы государства.

Он обратил внимание на то, что есть такая форма, как самозанятые, есть малый бизнес, индивидуальные предприниматели, малый бизнес, нужно новая форма.

«Это как-то воодушевит их», — считает парламентарий.