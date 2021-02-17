Москва, 17 февраля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Российское законодательство в сфере IT может быть изменено из-за действий западных компаний на фоне недавних несанкционированных акций протеста. Такую вероятность не исключил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Я ничего не исключал бы в этой сфере», — добавил в беседе с РИА Новости российский дипломат, подчеркнув необходимость коррекции законодательства в сфере информационных технологий.

Представитель внешнеполитического ведомства считает, что «коллеги в интернет-гигантах несколько зарвались с точки зрения какого-то формирования собственных представлений о вседозволенности». Рябков добавил, что цензура в иностранных соцсетях и на крупных медиаплатформах становится всё более частым явлением.

Читайте также: Госдума вводит штрафы для нарушителей законодательства об иноагентах

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин не исключил принятия мер воздействия на зарубежные интернет-сервисы в случае враждебных действий по отношению к России. Глава государства заверил, что власти будут действовать, исходя из конкретных ситуаций и при наличии у России своего «аналогичного продукта». По мнению Путина, если за рубежом поймут, что у России есть альтернатива и утрачена монополия на рынке, то «они и вести себя будут по-другому».