Сеул, 17 февраля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Компания KIA обнародовала первые снимки нового спортивного седана К8. Об этом сообщает пресс-служба компании.

KIA KIA К8

KIA впервые использует обозначение К8. Представлен седан будет в 2021 году. Он получит новый дизайн марки и новый логотип.

KIA K8 станет новой версией модели К7, которая также известна под названием KIA Cadenza).

Новинка получила фирменную радиаторную решетку «улыбка тигра», которая отличается от остальных моделей корейской марки безрамочным оформлением.

На задней стойке над крышкой топливного бака новинки появился металлический орнамент. Точно такой же есть у нового внедорожника Kia Sorento. Длина K8 составляет 5015 мм.

Отмечается, что позже появится информация о салоне новинки и о её технических характеристиках.

Ранее стало известно, что KIA представила в России новую версию Ceed с турбированным двигателем.

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