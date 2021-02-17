Москва, 17 февраля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За последние сутки в РФ исследования подтвердили 12 828 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявлены во всех регионах РФ. Лидерами являются Москва (1282 случая), Санкт-Петербург (1103) и Московская область (470).

Всего с начала распространения SARS-CoV-2 выявлен 4 112 151 случай заражения коронавирусом.

За сутки умерли 467 человек, полностью выздоровели 17 919 пациентов.