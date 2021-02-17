Москва, 17 февраля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Москве более 555 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 17 февраля сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова. Её слова опубликовал телеграм-канал оперативного штаба столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Ракова отметила, что москвичи активно приходят на вакцинацию от COVID-19.

«Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели», — сказала она.

Поскольку число жителей Москвы превышает 12,6 млн человек, доля сделавших прививку может составлять около 4,4% от населения города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начали работать новые выездные пункты вакцинации — на ВДНХ и в торговом центре «Европейский».