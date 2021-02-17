Москва, 17 февраля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский не сомневается, что цены на яйца и мясо птицы будут повышены. По его мнению, сделано это будет так, чтобы не привлекать внимание «санитаров».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на продукты

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О таком развитии событий он неоднократно писал в своем телеграм-канале. В частности, отмечал, что в начала 2021 года тушка бройлера в оптовом звене подорожала на 23%, куриные отруба и субпродукты — на 10%, филе грудки бройлера — на 28%. Сегодня, 17 февраля, он удивился лишь тому обстоятельству, что торговые сети согласились повысить цены на курятину и яйцо на 10%.

«Почему только на 10%? Потому что при таком росте у правительства не возникает формальных оснований реагировать на повышение, той же заморозкой цен», — пояснил экономист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на неназванный источник на розничном рынке оповестили о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров — повысить закупочные цены на величину до 10%.

В Росптицесоюзе и Национальной мясной ассоциации сказали, что за год себестоимость продукции выросла на 25%.

Вместе с тем Минсельхоз РФ заявил, что на сегодняшний день информация о повышении поставщиками цен на мясо птицы и яйца отсутствует.

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