Любляна, 4 июня, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Словении проголосовала за признание Палестины в качестве независимого государства. Об этом 4 июня сообщила председатель Госсобрания Уршка Клакочар-Зупанчич.

(сс) PCF Bourges

«Республика Словения признала Палестину как независимое и суверенное государство», — сказала она, добавив, что за проголосовали 52 депутата.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон в соцсети Х написала, что национальная ассамблея стала 147-й официальной признавшей Палестину страной.

Как сообщало ИА Регнум, рост количества стран, признающих Палестину суверенным государством, свидетельствует о том, что в мире крепнет стремление к скорейшему решению палестинской проблемы. Об этом 30 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил важность единого подхода к ближневосточному урегулированию, чтобы можно было сформировать условия для палестино-израильских переговоров и окончательно решить вопросы со статусом Палестины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины во всемирной организации создаст для неё равные условия с Израилем на переговорах. Это ускорит разрешение ближневосточного конфликта, отметил он.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. При этом за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай.

Анкара выступает за скорейшее признание Советом Безопасности ООН Палестины в качестве независимого государства, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, повторный отказ СБ ООН признать Палестину независимым государством углубит кризис и приведёт к краху международной системы.