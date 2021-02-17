Ереван, 17 февраля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Бывший президент Армении Серж Саргсян не намерен более занимать какую-либо высшую государственную должность. Об этом он заявил в интервью телеканалу Armnews, краткий перевод которого на русский язык даёт ИА REX.

Vitaly V. Kuzmin Самоходная пусковая установка «Искандер-М»

Значительная часть интервью была посвящена вопросам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года и причинам поражения в ней. Серж Саргсян обратил внимание на тот факт, что во время войны был допущен ряд ошибок — действий, объяснение которым до сих пор не удается найти. В частности, неизвестно, почему ОТРК «Искандер» не был использован в первые дни войны, почему не был нанесен удар по стратегическим объектам противника, а задействован уже в момент, когда Шуши был потерян. Вопросы о потере карабахских городов Гадрут и Шуши все еще не полностью ясны для Сержа Саргсяна, который признался, что даже он, имея определённые связи, не может выяснить, кто именно был ответственен за оборону этих городов.

Возмутительным президент назвал военные закупки в период войны, минуя Минобороны, которые обошлись в два, а то и в три раза дороже. «Например, были закуплены бронежилеты по цене 600 долларов за штуку, и таких примеров много», — сказал экс-президент.