Красноярск, 17 февраля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Красноярске ликвидируют последствия снегопада, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

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По данным синоптиков, за ночь в Красноярске выпала почти половина месячной нормы осадков — 6 мм из 13. По прогнозам, снег будет идти весь день.

В мэрии утверждают, что дорожные службы подготовились к снегопаду заранее. Уборка проходит в круглосуточном режиме, однако погодная обстановка остаётся сложной. Горожан просят быть осторожными и внимательными.

Ночью в уборке города принимали участие 176 единиц техники и 492 дорожных рабочих. Работа продолжается.

За минувшие сутки убрано 344 участка улично-дорожной сети и 326 остановок общественного транспорта.

Синоптики информируют о том, что осадки в Красноярске ожидаются до 19 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска предупредили о надвигающейся непогоде.