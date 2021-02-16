Вашингтон, 16 февраля, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Заводы автомобилестроительных компаний General Motors, Ford Motor и Toyota Motor остановили работу на территории США из-за экстремальных погодных условий, сообщает 16 февраля агентство Bloomberg.

Maryland GovPics Цех предприятия General Motors

Некоторые предприятия не работают уже вторые сутки, в том числе из-за перебоев в энергосетях и неспособности доставить работников на завод.

В частности, General Motors остановила заводы в Техасе, в Теннесси и Индиане.

Ford заморозил производство на заводах в Мичигане, Миссури и Огайо.

Компания Toyota остановила работу предприятий в Индиане, Кентукки, Миссисипи, Техасе и в западной Виргинии.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом ряде штатов США отмечены рекордные холода, обновившие рекорды столетней давности.