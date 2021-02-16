Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время свободна 3771 больничная койка из 9578 коек, развёрнутых для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Таким образом, на сегодня свободны 39,4% от общего инфекционного коечного фонда. Об этом сообщили 16 февраля в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

Елена Молчанова ИА REGNUM Койки в госпитале «Ленэкспо»

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"Во всех городских стационарах, принимающих пациентов с COVID-19, сегодня есть свободные места. Они составляют от 10 до 30 процентов коечного фонда. Ни одна больница не работает с перегрузом», — говорится в материалах координационного совета.

Напомним, в последние дни в Петербурге более 2,8 тыс. коек выведены из лечения COVID-19.

За последние сутки в Петербурге госпитализировано 257 человек с ковидом и подозрением на него. Число активно больных пациентов с подтвержденным COVID-19 в стационарах и на амбулаторном лечении за неделю сократилось более чем на 15%.

«Большая часть индикаторов эпидемического процесса по-прежнему демонстрирует снижение распространения коронавирусной инфекции, — отметили в координационном совете. — Для сохранения этой тенденции и предотвращения роста заболеваемости необходимо активное участие горожан в массовой вакцинации».