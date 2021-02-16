Тверь, 16 февраля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Почетный гражданин Тверской области, фронтовик, участник Ржевской битвы Иван Кладкевич сделал прививку от коронавирусной инфекции 16 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Задачу по массовой вакцинации поставил президент России Владимира Путина. По поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области создана необходимая инфраструктура.

Пресс-служба правительства Тверской области Почётный гражданин Тверской области Иван Кладкевич привился от COVID -19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Ивану Кладкевичу в августе 2020 года исполнилось 96 лет.

«Я пришёл на вакцинацию без всякого страха. От этой «чумы» надо спасаться», — отметил Иван Евгеньевич.

Вакцинацию фронтовик прошёл в прививочном кабинете областной клинической больницы. Ранее прививки от коронавируса также получили 95-летний фронтовик Иван Афанасьев, председатель Совета ветеранов Заволжского района Твери, узник фашистских концлагерей Николай Никодимов, председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Скачков.

По данным на 16 февраля, всего в Тверской области прививки от коронавируса получили 33 734 человека, израсходовано более 70% от объёма полученной вакцины. Накануне, 15 февраля, прививки сделали 1415 человек. В федеральный регистр внесена информация о 29 191 вакцинированном гражданине. На данный момент в регионе развернуто 38 прививочных пунктов, работают выездные прививочные бригады. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», по телефонным номерам прививочных пунктов.