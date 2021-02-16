Москва, 16 февраля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В России в настоящее время отсутствуют объективные причины для ажиотажного роста цен на мясную продукцию со стороны производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Так он прокомментировал информацию о том, что в России закупочные цены на продукты переработки мясной промышленности, в том числе на колбасы и сосиски, могут вырасти на 10−15%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбасная продукция

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь — все новости»

"Объективных причин для резкого повышения цен на мясную продукцию нет. Да, существуют такие непредсказуемые факторы, как птичий грипп и африканская чума свиней, которые могут вызвать резкое колебание цен, но сейчас ничего сверхъестественного не происходит, — сказала Даниленко. — У мясопереработчиков в конечном продукте цена мяса составляет около 40% от себестоимости. Поэтому все сваливать на цену на мясо тоже не совсем объективно, существуют проблемы пандемии, оборотного капитала, кадров и так далее. Предприятия сейчас находятся в диалоге с торговыми сетями по коррекции цен, и мы наблюдаем борьбу за маржинальность между ритейлерами и производителям готовой продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов населения РФ говядина будет все менее востребована потребителями по сравнению с более дешевыми свининой и птицей.