Донецк, 16 февраля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. С начала 2021 года более 21,6 тыс. жителей ДНР стали гражданами России. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба МВД республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«С начала 2021 года паспорта РФ получили 21 668 человек. Заявлений подано в текущем году 14 955», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что 7926 граждан оформили российский загранпаспорт.

Всего с начала процесса выдачи документов, паспорта России получили 215 519 жителей ДНР.

Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году гражданами РФ стали 409 тыс. владельце украинских паспортов. Это впятеро больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде Украины предложили сажать в тюрьму граждан страны, скрывающих второе российское гражданство.