Москва, 16 февраля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Размер оплаты труда в России указывает на то, что система занятости в стране носит характер эксплуатации. Об этом 16 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

В доказательство своих слов парламентарий привел долю расходов на оплату труда в конечной стоимости той или иной продукции. По его словам, на данный момент в мире самые крупные расходы предприятий идут именно на оплату живого труда. Однако в России ситуация кардинально отличается от этой.

«Есть вопиющие моменты эксплуатации в России людей. Самое дорогое в мире сейчас — это живой труд. Средний факторный вес живого труда в конечной цене продукции составляет от 50% до 70% стоимости продукции. Это самое дорогое. Я, наверное, очень удивлю наших сограждан, если скажу, что доля зарплаты в конечной цене продукции в России варьируется от 7% до 15%. Это называется эксплуатация», — заявил Калашников.