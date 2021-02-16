Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге к настоящему моменту вакцинировано от коронавируса 168 745 человек, из них 38 340 человек закончили полный цикл вакцинации, состоящий из двух прививок. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

В ведомстве отметили, что за 15 февраля первично было привито 8119 человек, вторично — 3053 человека. Итого за сутки выполнено 11 172 инъекции.

«Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 281 542 комплекта доз. Развезено по поликлиникам — 280 592. Остаток в поликлиниках — 111 847», — подсчитали в ведомстве.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге функционируют 123 пункта вакцинации от коронавируса. По форме собственности медицинских организаций — 104 городских пункта, два федеральных, 17 частных. Кроме того, работают три выездные прививочные бригады.

«В среднем один пункт вакцинации принимает порядка 100 горожан в день. Пропускная способность пунктов увеличена вдвое по сравнению со второй половиной января», — уточнили в комитете по здравоохранению.

17 февраля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) откроется профильный прививочный центр для сотрудников и студентов.

Отметим, ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что имеющегося в городе запаса вакцины от коронавируса хватит на 10−11 дней прививочной кампании.