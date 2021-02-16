Москва, 16 февраля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Подорожание в России колбасы и сосисок на 10−15% больнее всего ударит по карману трудящихся, которые будут вынуждены сократить свое потребление этих продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что в России закупочные цены на продукты переработки мясной промышленности, в том числе на колбасы и сосиски, могут вырасти на 10−15%.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

«Во-первых, если мы посмотрим на объем производства мяса в Российской Федерации, то обнаружим, что он значительно ниже, чем в советские годы, в РСФСР. Хотя 1980-е годы ассоциируются у нас с очередями за колбасой и мясом. Но на самом деле с тех пор мяса больше не стало. Говядина производится в меньших объемах, чем в советское время. Однако колбасы, которая по идее должна делаться из мяса, стало больше. Вопрос в том, что это за колбаса», — сказал Комолов.

Но главное, как подчеркнул Комолов, это то, что сосиски и колбаса — это товары первой необходимости, а значит, их подорожание бьет в наибольшей степени по карману трудящихся, которые неспособны отказаться от покупки этого товара в случае повышения цен.

«И подорожание на 10−15% — это очень много для простого человека, которому придется отказаться от покупки части колбасы в пользу хлеба. А это опять-таки скажется на качестве питания нашего населения, — сказал Комолов. — Кстати, согласно исследованию коллег из РАН, около 40% населения РФ хронически недоедает и имеет по калорийности объем потребления значительно ниже установленной санитарными нормами отметки. И еще порядка 25% находятся около этой отметки минимальной калорийности потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Делягин посетовал на то, что в России государство демонстрирует полное игнорирование своих обязательств перед населением.