Москва, 16 февраля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Решение мясопереработчиков обратиться к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10−15 процентов вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 февраля в социальной сети Facebook.

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь — все новости»

»Будем есть рыбу, она куда полезнее!», — пишет Биата П.

Многие пользователи оказались возмущены подобными инициативами. Они считают, что стоимость на продукты и так достаточно выросла за последнее время, чтобы призывать торговые сети к ещё большему росту цен.

«Ну да, конечно. Производители хоть понимают, что у колбасы сейчас и так цена большая? А если ещё поднимут, то кто её покупать будет? Да и колбасой она уже сейчас не пахнет, как резиновая. Лично для меня, поднимут или нет цену на колбасу, роли не играет, если я её раз в год куплю. Да лучше купить килограмм мяса, отварить его или запечь в духовке. Нарезай и ешь в своё удовольствие», — считает Валентина Ц.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что, в случае поднятия цен на колбасу и сосиски, данный вид продукции не выдержит конкуренции со свининой и мясом птицы.

«Уже сейчас свинина и курятина куда как дешевле колбасы, в составе которой лишь часть мяса. При этом куда сытнее и вкуснее намазать кусок мяса или курицы специями, завернуть в рукав, бросить в мультиварку или духовку, запечь или приготовить в собственном соку. Ну и кто будет покупать почти безвкусное, неполезное, дорогое, если есть возможность питаться сытно, вкусно и дёшево?», — задаётся вопросом Сергей С.

Некоторые пользователи считают, что разговор о поднятии цен в актуальной ситуации в России выглядит просто аморально.

«Зашибись живем же! Давай на все поднимем…», — поделилась своим мнением Светлана В.

Напомним, 16 февраля газета «Коммерсантъ» опубликовала материал со ссылкой на представителей ретейлеров о том, что мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10−15 процентов.