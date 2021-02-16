Москва, 16 февраля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий высаживать из автобусов и электричек детей-безбилетников, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры автобуса

«Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В федеральном законодательстве прописывается, что лицо, отказавшееся от оплаты проезда, обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте, однако эта обязанность не распространяется на лицо, не достигшее возраста 16 лет, следующее без сопровождения взрослого.

Кроме того, при проезде по именному билету пассажир обязан иметь при себе и предъявлять по требованию представителей перевозчика или должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки подтверждения оплаты, документ, удостоверяющий его личность, а в случае следования вместе с ним детей до 14 лет — свидетельства о рождении детей, на основании которого оформлен именной билет.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») сообщил, что в Госдуму в течение двух лет поступали обращения с просьбой запретить контролерам высаживать детей из автобусов из-за неоплаты проезда.