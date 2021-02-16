Москва, 16 февраля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В 2021 году парад Победы точно будет проведен. Об этом 16 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы в Москве 24 июня 2020 года

«То, что парад будет, — это однозначно», — заявил он в ответ на вопрос о том, будет ли проведен в нынешнем году 9 мая парад Победы.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что даже в 2020 году такой парад проводился, а потому, по мнению Пескова, нет никаких сомнений в том, что в 2021 году парад Победы состоится.

Отметим, в минувшем году парад Победы был из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесен с 9 мая на 24 июня.