Москва, 16 февраля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. За сутки в России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи подтверждены в 84 из 85 регионов России. Лидерами стали Москва (1409), Санкт-Петербург (1082) и Московская область (643). В первой пятёрке также оказались Нижегородская и Воронежская области.

Всего в стране с начала распространения коронавируса исследования смогли подтвердить 4 099 323 случая заражения. При этом 3 624 663 человека выздоровели, умерли 80 979 пациентов.