Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разработали новую четырехвалентную инактивированную вакцину для профилактики гриппа «Флю-М Тетра». В скором времени ее планируют официально зарегистрировать и уже осенью текущего года выпустить на рынок.

СПбНИИВС В Петербурге разработали новую четырёхвалентную вакцину от гриппа.

Об этом 16 февраля агентству ТАСС сообщил директор Санкт-Петербургского института вакцины и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктор Трухин.

Как уточнили в НИИ, в отличие от трехвалентной вакцины, препарат содержит дополнительный штамм вируса гриппа В и считается более эффективным. Документальное разрешение на расширение возрастных показаний к применению гриппозной вакцины «Флю-М Тетра» ожидается в ближайшее время.

Напомним, что НИИ производит трехвалентную инактивированную вакцину для профилактики гриппа «Флю-М». Она также поставляется как в рамках Национального календаря профилактических прививок России, так и на экспорт.

Вакцина представляет собой смесь высокоочищенных протективных поверхностных и внутренних антигенов вируса гриппа типа А (H1N1 и H3N2) и типа В в фосфатно-солевом буферном растворе. Штаммовый состав вакцины обновляется в соответствии с рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемической сезон.

До 2024 года Минздрав планирует полностью перейти на четырехвалентную вакцину.