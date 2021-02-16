Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Санкт-Петербург справился с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

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"Мы пережили две волны пандемии. Была проделана огромная подготовительная работа, на борьбу с инфекцией было перепрофилировано 24 учреждения здравоохранения, мы обеспечили их всем необходимым. Сегодня могу уверенно сказать — город достойно справился с пандемией. Еще есть вопросы, и рано успокаиваться, но хотел бы обратить внимание на то, что не было дефицита аппаратов ИВЛ, мы быстро с промышленностью справились с нехваткой СИЗ, и сегодня уже никто не вспоминает, что весной в аптеках было не купить маски», — сказал Беглов.

По его словам, сегодня эпидемическая ситуация в Петербурге улучшается, активно идет вакцинация. Беглов попросил медицинский блок «не затягивать» с возвращением стационаров в обычный режим работы.

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С такой оценкой ситуации согласился и глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Можно уверенно сказать, что, несмотря на ряд существенных ограничений, мы справились как с первой волной [пандемии], так и справляемся со второй. И продолжаем все вместе держать ситуацию под контролем», — заявил чиновник.

Заметим, недавно на федеральном уровне Петербург был вновь назван в числе регионов с худшей эпидемической ситуацией в стране.