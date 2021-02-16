Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Кировский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении начальника инженерного центра АО «Адмиралтейские верфи» Глеба Емельченкова и акционера, финансового директора АО «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного, который еще три года назад скончался в СИЗО при странных обстоятельствах. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в преступлении при создании 3D-модели подводной лодки.

«Адмиралтейские верфи» Подводная лодка типа 636.3

Обвинение полагает, что Валерий Пшеничный, его сын Дмитрий Пшеничный, Емельченков, генеральный директор АО «НовИТ ПРО» АндрейПетров и прочие лица создали организованную преступную группировку и в период с 2012 по 2018 годы похитили бюджетные средства Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа в сумме не менее 368 млн рублей.

Деньги предназначались на разработку трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки серии «Варшавянка» (проект 636). Фигуранты, полагает следствие, создали под видом якобы выполнения работ такую трехмерную модель, которую было невозможно эффективно использовать для демонстрации конкретных операций по ремонту подлодки. Общий объём средств, перечисленных за создание модели, в СКР оценили в 1 млрд 62 млн рублей, причем фактические работы были сделаны лишь в 68,4 млн рублей.

«К производству уголовное дело пока не принято», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Напомним, 5 февраля 2018 года 56-летний директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере следственного изолятора №4 на улице Академика Лебедева в Петербурге. В «Новой газете» 16 апреля того же года вышел материал, автор которого утверждает, что Пшеничного перед смертью жестоко пытали, изнасиловали, сломали ему позвоночник, а затем задушили шнурком, после чего попытались инсценировать самоубийство.

Однако в органах ФСИН и СКР категорически опровергли версию убийства в камере.

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«Достоверно установлено, что имело место самоубийство. По поводу мотивов сейчас все выясняется», — сообщил в мае 2018 года Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Александр Клаус.