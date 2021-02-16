Стокгольм, 16 февраля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В сети появились фотографии испытаний нового Ford Mondeo. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Новый Ford Mondeo

«Фотошпионы» засняли авто на замерзшем озере в Скандинавии. Несмотря на камуфляжную плёнку, модель уже выглядит многообещающе.

При взгляде на снимки сразу обращает на себя внимание клиренс и выдвигающиеся дверные ручки. Корму авто скрывает дополнительный слой маскировки, однако даже она не может скрыть довольно необычную форму кузова.

Также можно заметить на тестовом экземпляре светодиодные полосы ДХО, датчики парковки и датчики для адаптивного круиз-контроля. Кроме того, автомобиль имеет колёсные диски размером 20 дюймов и новую восьмиугольную радиаторную решётку.

Ранее специалисты Ford начали дорожные испытания нового внедорожника Expedition Timberline. В движение модель приводит высокопроизводительный силовой агрегат EcoBoost V6 рабочим объёмом 3,5 л.

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