Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Санкт-Петербург утром во вторник, 16 февраля, оказался во власти снежного циклона, из-за которого заметно увеличился снежный покров, а на дорогах образовались восьмибалльные автомобильные пробки.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Петербурге

По словам ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в городе на Неве определяет циклон, выходящий с северо-запада в центр Европейской России.

«Он закроет небо плотными облаками и вызовет снегопады», — отметил специалист.

Температура воздуха в Петербурге составит −5… −7 градусов, по Ленинградской области −6… −11 градусов, причём, как отмечает синоптик, такие значения будут наблюдаться в начале дня, а к вечеру станет на 4−5 градусов холоднее.

Ветер в Петербурге северо-западный, северный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным сервиса «Яндекс Карты», из-за снегопада в городе с самого утра наблюдаются восьмибалльные пробки, а также случились многочисленные ДТП. Ожидается, что к 12 часам дня дорожная ситуация стабилизируется и загруженность дорог будет оцениваться в обычные пять баллов.