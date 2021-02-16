Барнаул, 16 февраля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Прошла всего неделя с того времени, как территориальное управление статистики обнародовало средние потребительские цены в Алтайском крае. Но сравнение их с ценниками в магазинах по некоторым группам продовольствия не может не удивлять. В этом убедился корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Цены на помидоры в Барнауле

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Разительнее всего несоответствие статистики и реальных цен на продовольствие видно на примере сыра в одной из крупный торговых сетей Барнаула. Статистики утверждают, что по состоянию на 8 февраля 2021 года средняя цена на него в Барнауле составляет 549,98 рублей. Но даже самые простые сыры («Киприно» (Швейцарский) и «Киприно» (Российский) там стоят 899,5 рублей и 945 рублей за килограмм соответственно. Дешевле только сыр «Львиное сердце» (179 рублей за 250 грамм (716 рублей за килограмм). Вероятно, чтобы такими ценами не отпугивать покупателей в магазине, на сырах стали указывать теперь только вес в граммах.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Цена сыров в Барнауле

Та же самая уловка просматривается и у производителей молока. К примеру, молоко «Белый замок» (58,70 рублей — по Крайстату) вместо литра продают в упаковках по 900 грамм — 64 рубля.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Молоко «Модест» в Барнауле

Значительно больше статистической сложилась и цена на овощи. Средней (по Крайстату) цены на лук (23,89 рублей) не нашлось. Красный репчатый стоит 41,90 рублей, обычный — более 30 рублей (со скидкой).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Цены на огурцы и лук в Барнауле

Огурцы (судя по данным Крайстата) стоят не 163,44 рублей, а 189 рублей. Не угадали статистики и с ценой на картофель и морковь. Если в сентябре «второй хлеб» можно было найти по цене 10 рублей за килограмм, то к февралю тот же сорт стал стоить порядка 30 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Цены на картофель и морковь в Барнауле

Морковь (по Крайстату — 29,76 рублей) продастся по 69 рублей. Боле менее сошлись цены на помидоры (169,16 рублей по Крайстату). В магазине нашлись томаты двух видов — по 169 рублей (со скидкой были 199 рублей) и 149 рублей килограмм. Десяток яиц (66,94 — по Крайстату) стоит 67,90 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Цена яиц в Барнауле

Купив некоторые из перечисленных продуктов, корреспондент ИА REGNUM отдал на кассе почти одну тысячу рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Молоко в Барнауле продают в пакетах, расфасованных по 900 г

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