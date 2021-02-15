Москва, 15 февраля, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 15 февраля выявлено более 1,7 тысячи носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1723 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние шестерых из них в настоящее время оценивается как тяжёлое, ещё четверо находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 98 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 29 833 человек.