Вашингтон, 15 февраля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В США зафиксированы рекордно низкие температуры воздуха в 24 городах, сообщает 15 февраля Национальная метеорологическая служба страны.

Мороз

Самые низкие температуры, до минус 38 градусов по шкале Цельсия, отмечены в городе Хиббинг в штате Миннесота, а также в городе Норт-Платт в Небраске, где столбик термометра опустился до отметки минус 33 градуса.

В штате Техас впервые с 1905 года температура воздуха опустилась ниже минус восьми градусов по шкале Цельсия.

«Во многих из этих мест к утру следующего дня будет еще холоднее, ожидаются новые рекорды», — указано в сообщении метеорологов США.

Из-за снежных штормов в стране отключают электричество, на дорогах ожидаются пробки и гололед.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля вечером президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Техас из-за зимнего шторма, бушующего там с 11 февраля.