Москва, 15 февраля, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Открытое письмо общественного движения «Родители Москвы» к руководителям правительства, Государственной думы и Совета Федерации РФ «О требовании учёта мнения родителей при обсуждении реализации Национального проекта «Образование» и процесса цифровой трансформации среднего образования в Российской Федерации» (Рег. №1 714 866, от 9 февраля 2021 г.).

Иван Шилов ИА REGNUM

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Председателю правительства РФ

Мишустину Михаилу Владимировичу

Председателю Совета Федерации РФ

Матвиенко Валентине Ивановне

Председателю Государственной думы РФ

Володину Вячеславу Викторовичу

Из сообщений прессы нам стало известно, что выступление министра просвещения Кравцова С. С., посвященное приоритетным проблемам образования и о ходе реализации Национального проекта «Образование», не удовлетворило членов Совета Федерации РФ, в связи с чем в феврале запланировано проведение отдельной встречи по этим вопросам («Диалог сенаторов с министром»). Считаем это справедливым и своевременным решением и просим учесть мнение родительской общественности при обсуждении этих вопросов.

В международных документах закреплено право человека на общедоступное образование, которое «должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам» (ст. 26, Всеобщая декларация прав человека). В РФ право каждого человека на образование гарантируется ч. 1 ст. 43 Конституции РФ. Образование — основа государства и основа нации, школа — государствообразующий системный институт. Значимость образования всегда подчеркивалась в нашей стране и этой сфере уделялось особое внимание. О степени важности получения качественного образования, которое бы отвечало современным реалиям и потребностям российского общества, не раз говорил В.В. Путин в своих обращениях к Федеральному Собранию РФ.

Мы, родители и законные представителинаших несовершеннолетних детей, обязаны обеспечить их интересы в получении качественного образования наилучшим образом и приложить усилия для сохранения их психического и физического здоровья. Получение детьми качественного образования является не только обязанностью, но и самым искренним и глубоким желанием любого родителя.

Наблюдая на протяжении ряда лет происходящие изменения в образовании (в обучении, аттестации, наполнении образовательных программ), мы видим деградацию уровня общего образования, тенденцию к его упрощению и примитивизации, запутанность и непоследовательность подачи материала, неспособность сформировать у ребенка такие навыки, для которых необходимо глубокое понимание предмета.

Мы выражаем свою обеспокоенность следующими негативными тенденциями в системе образования и сфере управления образованием:

1. Разрушение образа классической педагогики

Образ школы, педагогики целенаправленно, методично подтачивается высказываниями и действиями непрофессионалов, пусть даже занимающими высокие и ответственные должности, опирающимися отнюдь не на научные исследования, а на конъюнктуру складывающегося рынка образовательных услуг, футурологическое представление будущего, негативный школьный опыт, собственные впечатления об обучении и др. Это приводит к искаженным представлениям о сути образования, подмене научных понятий недоказанными предположениями, упрощению сложного процесса приобретения знаний, умений и отработки навыков. С каких пор принципы современного образования формулируются не профессионалами — представителями академической общественности, а главами корпораций, открыто и неоднократно подвергающими критике традиционное образование, в котором, по их мнению, мы имеем «избыточный образовательный ландшафт», «перепотребление знаний»,»учителя-репродуктора», «отжившую классно-урочную систему», «наличие экзаменов и ежедневный стресс и ужас при посещении школы и общении с учителями». Почему весь процесс образования, выстраиваемый на протяжении нескольких десятилетий, должен претерпеть радикальные изменения по мнению нескольких людей, не имеющих никакого отношения к этому процессу.

Но большие опасения вызывает то, что мнение этих людей навязывается и реализуется, невзирая на позицию академического, педагогического, медицинского сообществ и родительской общественности.

2. Бизнес-интересы в образовании и реализация деструктивных идей цифровизаторов

Идеологами, разработчиками и проводниками проекта цифровой трансформации образования в РФ являются: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов; Московская школа управления «Сколково»; НИУ «Высшая школа экономики»; РАНХиГС, фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Эти структуры присваивают себе право решать, каким будет образование будущего, и пытаются направлять законодателей и национальное правительство к слому традиционной системы образования и разрушению общей структуры управления российским образованием, к технократизации образования без понимания катастрофических последствий.

Основной аргумент инициаторов и идеологов — требование бизнеса и будущей экономики, развитие технологий и искусственного интеллекта в соответствии с футурологическими представлениями об устройстве общества четвертой промышленной революции. В этих проектах нет ни одного слова об этической стороне преобразований, психологическом и физическом воздействии на человека, возможной потере человеком индивидуальных черт, лишении его прав и свобод ввиду широкого использования персональных данных.

В своих докладах перед общественностью на различных форумах главы этих учреждений и корпораций открыто заявляют, что современное образование, построенное на живом общении — «дорогое», а «цифровые технологии стоят очень дешево для массового образования». К отмирающим форматам образования, подлежащим упразднению они относят: «учителя-репродуктора», оценки по итогам семестров / четвертей, экзамены в школах, экзамены для поступления в учебные заведения, аттестаты и дипломы об образовании, всю систему научных журналов, систему управления интеллектуальной собственностью, авторский учебник, текст, книгу, статью, как доминирующую форму передачи знаний, общеобразовательные школы, исследовательские университеты и др. неотъемлемые структурные элементы существующей системы образования.

Будущее образования с их позиции основывается на постулате: «Интернет знает все». Ключевыми игроками образовательного рынка, рынка цифровых образовательных ресурсов по их проектам становятся: финансовые компании, технологические корпорации, производители игр, симуляторов, тренажеров, геймификаторы, разработчики образовательных платформ, массовых электронных учебников, медицинские компании. За прагматичной практической стороной идеологи цифровизации не видят и не обосновывают фундаментальные философские, гуманитарные, этические вопросы преобразований и возможного влияния на человека.

3. Устранение академического и родительского сообществ от разработки государственной политики в области образования

Перед российским образованием стоит вопрос: сохранить здорового человека с его нравственно-духовными ценностями или, в попытке удовлетворить требованиям бизнеса и цифровой экономики, получить нездоровое население с потерянными духовно-нравственными ориентирами. На наш взгляд, цифровая трансформация российского образования неизбежно повлечет не только потерю уровня знаний, но также, в случае дальнейшего его внедрения, изменение у подрастающего поколения восприятия ценности общения, бóльшую атомизацию общества в противовес присущей ему в веках общинности, изменение духовно-нравственных ориентиров, потерю чувства причастности к обществу и изменению менталитета уже в следующем поколении, в том числе утрату чувства патриотизма. Никакая цифровая трансформация образования не заменит личного общения учителя с учеником: только в процессе личного общения передаются и могут быть восприняты знания, а также моральные и нравственные ориентиры.

Академическое и родительское сообщество устранены от разработки государственной политики в области образования. При этом цифровое образование продвигается Министерством просвещения сугубо административными методами. Министр Кравцов С.С., публично заявляя о ценности очного образования и невозможности заменить его дистанционным, одновременно внедряет методы и технологии цифровизаторов в школы в виде электронных образовательных ресурсов, онлайн-обучения, что приводит к уничтожению очного образования в истинном значении этого понятия, как непосредственного общения учителя с учеником, что и составляет его главную ценность. На тысячи обращений родителей с вопросом о правомерности введения дистанционного образования и использования цифровых образовательных платформ в обучении, министерство отвечало, что это право образовательной организации, которое никто не может ограничить.

Последовательное внедрение механизмов цифровизации образования, не учитывающее мнение академического, педагогического, медицинского и родительского сообществ, заставляет предполагать в отношении некоторых чиновников либо злой умысел, либо некомпетентность.

4. Замена дидактики классической педагогики дидактикой цифровой педагогики

Дидактика классической педагогики, складывавшаяся столетиями, опровергается и заменяется неапробированной, не основанной на научных данных, самопровозглашенной дидактикой цифровой педагогики.

Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения, цифровых образовательных технологий, нацелено на приобретение базовых навыков и умений, но не знаний — фундамента образования. Стремительно меняются сами подходы к обучению, цифра меняет статус служебного вспомогательного инструмента до главного фактора, определяющего направление развития ученика.

В процессе цифровизации образования меняется структура обучения и организация образовательного процесса: растет использование дистанционных технологий; используются цифровые образовательные платформы; цифровой контент становится средством обучения; видеоурок заменяет «живой» урок с педагогом; проверка знаний осуществляется посредством электронных устройств; прохождение материала кодируется и составляет «цифровой след» и др. Усвоение или неусвоение материала определяется искусственным интеллектом. Идеологи цифровизации не дают ответы на вопросы: как все эти изменения объяснить с точки зрения науки и какой именно отрасли научного знания, а эти изменения, на наш взгляд, не способствуют достижению того уровня образования, который был присущ традиционной системе образования в СССР и России.

Цифровизация в системе общего образования стала осуществляться без должной проработки методологии, без научных исследований, без отработанных и апробированных национальных методик.

Одним словом, цифровизация образования — эксперимент в масштабах огромной страны над более чем 80 миллионами граждан, которых так или иначе, по словам Кравцова С.С., затрагивает система образования.

5. Замена системного подхода в обучении, ориентированного на овладение знаниями, на «компетентностный». Внедрение ФГОС без обсуждения с родительским сообществом

Ещё один важнейший, на наш взгляд, вопрос — предстоящее утверждение Министерством просвещения новых ФГОС (так называемые ФГОС «третьего поколения»). Подготовка к их внедрению началась в 2019 году, материалы по ним были доступны для обсуждения вплоть до сентября 2019 года, но принятие ФГОС в той редакции было заблокировано Министерством просвещения. В настоящее время, как заявил министр Кравцов С. С., они доработаны и переданы в межведомственную комиссию для обсуждения. Однако «доработанный» вариант ФГОС не был представлен к обсуждению перед научной, педагогической и родительской общественностью, что убеждает нас в нежелании министерства просвещения вести конструктивный диалог с гражданским обществом. В СМИ прошла информация, что ФГОС третьего поколения будут утверждены в конце февраля — начале марта 2021 года.

Мы, как родители и как граждане, считаем, что вопрос: ЧЕМУ будет учить наших детей школа? — является основополагающим при обсуждении качества образования. Мы считаем, что при разработке ФГОС и в основе ФГОС должно лежать основное требование: формирование целостного представления о мире, основанного на научной доказанности, нравственное, эстетическое, физическое развитие ребенка на основе современных научных знаний, воспитание ответственного гражданина Отечества.

Обучение в школе должно основываться на методологии, создающей научную картину мира, а не на отрывочных разнообразных сведениях и не связанной между собой информации. Весь комплекс усилий методологов, методистов, педагогов страны должен быть направлен на формирование у обучающихся широкой тяги к знаниям.

Мы считаем, что у нашей страны есть средства именно для такого образования наших детей, а не подмены его на бездумную тренировку навыков и компетенций.

В процессе цифровой трансформации образования предполагается сокращение количества обязательного времени для изучения предметного материала. Мы не согласны с мнением, что знания не нужны в современном обществе, что их можно самостоятельно и успешно «найти в интернете». Невозможно «искать» то, о чём человек не имеет никакого представления.

Мы выступаем против принятия и реализации образовательных школьных программ, направленных на реализацию компетентностного подхода, на развитие «ключевых компетенций».

Мы считаем, что у родителей, детей и школ должно быть право выбора методов обучения, и оно должно быть законодательно гарантировано. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются законными участниками образовательного процесса.

Необходимо определить понятия: «очное обучение», «дистанционное обучение», «обучение с использованием цифровых методов». Мы, родители московских детей, получили сотни отписок, уверяющих нас, что дистанционное обучение, когда ребенок остается дома один на один с компьютером, который «образовывает» его непроверенным содержанием с цифровых платформ без возможности общения с учителем и одноклассниками, — это и есть очное образование. Но мы, в отличие от Министерства просвещения, точно знаем, что это не так. И утверждать обратное — это цинизм и лицемерие.

6. Нарастание электромагнитного воздействия на детей и снижение безопасности образовательного пространства по критерию «благоприятная окружающая среда»

Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что дети наиболее уязвимы к электромагнитным приборам, необходимо проводить многолетние исследования, а также применять предупредительный подход для защиты детей.

На использование беспроводных wi-fi сетей в дошкольных учреждениях и школах введены ограничения в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Израиле, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции. Во Франции дополнительно введены запреты на использование wi-fi в библиотеках и университетах. Также обращаем внимание, что в европейских странах запрещена установка принимающих антенн на крышах зданий образовательных учреждений и размещение базовых станций сотовой связи вблизи школ и дошкольных учреждений.

Внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях происходит в условиях отсутствия нормативно-правовой базы в области электромагнитной безопасности населения и окружающей среды. Как вам известно в РФ нет закона «Об электромагнитном воздействии», не принята запланированная федеральная целевая программа по обеспечению электромагнитной безопасности; нет закона об электромагнитной совместимости технических средстви др. Этот вопрос неоднократно поднималсяв Совете Федерации. Также было принято Постановление от 21 марта 2018 г. №79СФ «Об актуальных вопросах развития сферы связи и информационных технологий в условиях формирования цифровой экономики в Российской Федерации». В мае 2018 года Совету Федерации был представлен доклад «О совершенствовании законодательства Российской Федерации в области электромагнитной безопасности населения и окружающей среды» сенатором, членом комитета СФ РФ по социальной политике Круглым В.И., но эти важнейшие вопросы для жизни и здоровья людей оставлены без движения.

Родительской общественности непонятно, как может осуществляться внедрение цифровой образовательной среды без проведения многолетних пролонгированных научных исследований (по оценкам специалистов не менее 10 лет) воздействия ЦОС на детей и специального нормативно-правового регулирования области электромагнитной безопасности населения и окружающей среды.

В условиях роста числа источников электромагнитного излучения, предстоящие поправки в ч. 2 ст.16 ФЗ «Об образовании», реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», совместного приказа Минпросвещения РФ и Минцифры РФ «Об утверждении стандарта «Цифровая школа» усугубит проблему электромагнитного воздействия на детей независимо от принятых гигиенических нормативов, санитарных требований, рекомендаций по внедрению ЦОС. Потому что ЦОС — это среда, включающая в себя совершенно разные элементы, как согласованные между собой, так и дублирующие, конкурирующие и даже антагонистичные по многим параметрам. ЦОС — фактически область, не поддающаяся контролю.

7. Ухудшение показателей состояния здоровья детей на фоне учебной деятельности, уход от здоровьесберегающей модели

Нет ни одного исследования в стране и в мире, которое доказывает безопасность для психического и физического здоровья детей электронного обучения, контакта с электронными устройствами в образовательных целях или на фоне учебной деятельности.

Негативные последствия для здоровья использования при обучении электронных устройств: планшетов, ноутбуков, компьютеров, смартфонов, электронных досок, дистанционного обучения подтверждаются множеством проведенных и опубликованных российских и зарубежных исследований. В числе последних, получивших широкое освещение, масштабных исследований — работа НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России под руководством В.Р. Кучмы «Самочувствие школьников при дистанционном обучении в период эпидемии COVID-19», результаты которого опубликованы в научном журнале «Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья» (№2, 2020 г.).

Экспертная оценка ряда последствий внедрения цифровых технологий дана Межрегиональным бюро судебных экспертиз им. Сикорского «По поводу отдаленных последствий внедрения дистанционного обучения и мер профилактики коронавируса в школах». По мнению экспертов, снижению и деградации подвергаются все высшие психические функции, особенно мышление; внедряемые меры ведут к разрушению и/или блокировке развития социальных навыков у ребенка, страдают все психофизиологические параметры, растет утомляемость, снижается физическая активность, ухудшается сон и т. д.

Доказано, что негативные эмоциональные реакции проявляются у всех детей, даже при незначительном времени использования компьютера на уроке. (исследование ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России «Гигиеническая оценка умственной работоспособности и эмоционального состояния учащихся разного пола 5−9 классов на уроках с разной временной продолжительностью использования персонального компьютера»).

Исследования ученых показывают значительную физиологическую и психическую стоимость учебного процесса с использованием компьютера, различающуюся по полу, возрасту, особенностям психики, психоэмоционального состояния, способностям, восприимчивости к цифровому контенту, физическому здоровью и множеству других параметров.

8. Передача персональных данных и тенденции широкого использования персональных данных обучающихся без согласия родителей или законных представителей

Внедрение цифровых образовательных платформ в образовательных учреждениях принуждает законных представителей обучающихся и самих обучающихся к передаче своих персональных данных, сохранность которых не только не гарантируется и не обеспечивается, но и грозит утечкой в другие страны мира, в том числе в иностранные компании (например, «Московская электронная школа» использует платформу TEAMS (производитель Microsoft, США)). В современном глобальном мире именно персональные данные становятся «валютой». О заинтересованности глобальных корпораций в персональных данных граждан РФ и внешних угрозах национальной безопасности доложил в Совете Федерации РФ 15 декабря 2020 г. Советник министра обороны России, действующий член Совета по внешней и оборонной политике РФ Ильницкий А.М. во время «круглого стола» Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России на тему «О зарубежных попытках использовать постсоветское пространство/ближнее зарубежье с целью дестабилизации политической системы России».

Хотим напомнить, что сфера персональных данных в ЕС жестко регулируется государством (Закон о защите персональных данных — GDPR (General Data Protection Regulation) — Общий/Генеральный регламент по защите персональных данных от 25 мая 2018 г.). По п. 1, ст. 4 GDRP, персональные данные — это любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу (субъект данных), по которой прямо или косвенно можно его определить. К такой информации относятся в том числе имя, данные о местоположении, онлайн идентификатор или один или несколько факторов, характерных для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица. В ст. 9 GDRP отмечается, что существуют определенные типы персональных данных, относящиеся к категории особых или конфиденциальных персональных данных. Это информация, раскрывающая расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения и членство в профсоюзах. Кроме того, к этой группе относятся генетические (унаследованные или приобретенные генетические признаки физического лица, предоставляющие уникальную информацию о физиологии или здоровье, а также соответствующие биологические образцы), биометрические данные (физические, физиологические или поведенческие признаки физического лица, при помощи которых возможно однозначно идентифицировать человека. Например, изображение человеческого лица, отпечатки пальцев, сетчатки глаза, запись голоса и т.п.), используемые для идентификации физического лица, данные о состоянии здоровья (данные о физическом или психическом здоровье человека), сведения, касающиеся сексуальной жизни или сексуальной ориентации. Так вот, GDRP практически полностью блокирует внедрение цифровой модели образования в странах ЕС в том виде, в котором его продвигает в РФ команда международного проекта «Образование-2030» при поддержке Министерства просвещения РФ.

В СМИ в последние несколько лет регулярно проходит информация о сборе биометрических данных в школах и вузах в РФ. Так, например, с 2016 по 2020 годы по проекту Сбербанка «Ладошки» больше 600 школ по всей стране установили биометрические камеры (система безналичной оплаты школьного питания, где вместо карт и смартфонов как идентификатор используется один из типов биометрических данных — отпечаток рисунка вен ладони); университет «Синергия» вместе с компанией Genetic-Test снимает отпечатки школьников из Подмосковья и Башкортостана без разрешения родителей для проведения теста на профориентацию, в основу которого легла дерматоглифика); применение технологии прокторинга в вузах при дистанционном обучении и сдаче экзамена и множество других примеров.

9. Оценка результатов образования на основе зарубежных методик

Вы справедливо указали на преобладание «технократического подхода» в деятельности Министерства просвещения и его увлеченность критериями оценки результата образования, разработанными не в России, не отечественными учеными и учителями, а международными организациями. Нам непонятно, почему именно их критериям должно соответствовать образование наших детей при том, что Россия является великой научной державой, что было бы невозможно без традиций качественного и всестороннего образования. При этом «исследования функциональной грамотности» проводятся на уроках, отрывают время от изучения основной образовательной программы, которой они не предусмотрены, ломают логику учебного процесса.

Министр просвещения Кравцов С. С. считает, что его ведомство «настроилооценку качества образования». Однако на практике значительная часть учебного времени стала посвящаться не изучению предусмотренной программы, а «натаскиванию» детей на выполнение заданий, имеющихся в международных «исследованиях» в ущерб последовательному изучению предметов в течение предусмотренного учебным планом времени, что ломает учебный процесс, мешает детям приобрести прочные знания в угоду «оценке качества образования».

10. Необходимость диалога между законодателями и родительским сообществом по ключевым вопросам реформирования и трансформации образования

Предлагаем в общедоступных, с большим охватом, средствах массовой информации, на федеральных каналах уделять одинаковое эфирное время и внимание всем сторонам общественной жизни, в частности образованию и обучению, привлекать гражданское общество к широкому обсуждению принимаемых законопроектов, реализуемых национальных проектов, принятых законов, поправок к нормативно-правовым актам. Ввиду недостаточной гласности, обсуждение нормативно-правовых документов не попадает в поле зрения граждан, они проявляют низкую активность, что отражается на результатах публичных обсуждений и голосований на портале https://regulation.gov.ru/.Необходимость поддержания диалога, здоровой коммуникации с гражданским обществом — основа стабильности общественно-политической ситуации в стране.

Мы осознаем, что дальнейшие преобразования сферы образования напрямую зависят от действий правительства РФ, законодательной и контрольной функции Федерального Собрания РФ.

Исходя из вышеизложенного, мы, родительское сообщество, в лице Общественного движения «Родители Москвы», объединяющего более 40 000 человек считаем необходимым:

признать, что образование является социальным благом и функцией государства, а не услугой, подпадающей под регулирование рынка;

призвать Вас содействовать прекращению коммерциализации сферы образования, несущей угрозу национальной безопасности страны;

призвать вас ввести запрет на взаимодействие детей с электронными устройствами в образовательных целях при реализации основной образовательной программы общего образования, запрет на электронное обучение, замену очного обучения дистанционным обучением, применение дистанционных образовательных технологий;

законодательно приостановить внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и, в первую очередь, беспроводных средств до разрешения разногласий с родительским сообществом;

гарантировать отсутствие принуждения к подписанию согласий на обработку персональных данных в общеобразовательных организациях;

гарантировать доступ к образовательной деятельности всем участникам образовательного процесса без сдачи биометрических данных;

сохранить общеобразовательную организацию, как здоровьесберегающую территорию с благоприятной окружающей средой для человека (прим. — понятие «благоприятная окружающая среда» по Федеральному закону от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»; в нашем понимании «человек — естественная часть биосферы и биосоциальное существо»);

№7 «Об охране окружающей среды»; в нашем понимании «человек — естественная часть биосферы и биосоциальное существо»); сохранить образовательное пространство в его традиционном понимании.

Мы обращаемся к председателю Совета Федерации РФ, председателю Государственной Думы РФ с требованием:

1. Создать Временную комиссию Совета Федерации РФ при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре по вопросам:

а) обоснованности и целесообразности цифровой трансформации образования;

б) внедрения цифровой образовательной среды;

в) экспертной оценки последствий дистанционного обучения и внедрения цифровых образовательных технологий;

г) выработки плана взаимодействия организаций, принимающих решения о внедрении цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и дошкольных учреждениях в целях разрешения противоречий во взглядах с родительской общественностью;

д) обсуждения правовых, педагогических, психологических, медицинских, экономических, социальных, этических вопросов, сопровождающих образовательные процесс.

2. Организовать постоянно действующую комиссию при Правительстве РФ для работы над правовыми, педагогическими, медицинскими, экономическими, социальными, этическими проблемами в сфере общего образования из профильных специалистов и представителей родительской общественности.

С уважением,

Илона Менькова, председатель общественного движения «Родители Москвы».