Женева, Швейцария, 15 февраля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Количество новых случаев заражения коронавирусом снижается во всем мире уже пятую неделю, заявил 15 февраля на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября», — сказал Гебрейесус.

По его словам, еженедельные показатели новых заражений почти вдвое меньше, чем в первых числах января 2021 года.

«Это показывает эффективность простых мер здравоохранения, даже в присутствии новых разновидностей вируса», — отметил гендиректор ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии во всем мире было выявлено более 109 млн. случаев заражения коронавирусом, из которых свыше 2,4 млн закончились смертью пациентов.