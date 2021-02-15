Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Анализ индикаторов распространения коронавирусной инфекции в Петербурге «демонстрирует признаки стихания эпидемического процесса». Такой вывод сделали 15 февраля специалисты Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19, сравнив между собой показатели первых двух недель февраля 2021 года.

ИА REGNUM Пустые койки в «Ленэкспо»

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За последнюю неделю в Петербурге количество новых случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 снизилось на 19%, численность активных больных и суточная госпитализация уменьшились более чем на 15%. Количество выздоровевших увеличилось более чем на 9%.

Количество больных, наблюдаемых амбулаторно, снизилось почти на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Недельный объем госпитализаций с ковидом и пневмониями, в сравнении с первой волной эпидемии, сейчас соответствует уровню госпитализаций первой половины июля 2020 года.

Доля тяжелых больных в стационарах на минувшей неделе в Петербурге составляла 25−26%. На ИВЛ сейчас находятся 249 пациентов, что на 42,4% меньше пикового значения, достигнутого в декабре 2020 года.

Как отметили в Межведомственном совете, для коронавирусных пациентов в Петербурге сейчас развернуто 10 250 коек. На 14 февраля были свободны 4365 коек, что составило 42,6% от общего объема. За прошедшую неделю в связи с улучшением эпидемической обстановки было свернуто 1700 инфекционных коек. Процесс возвращения к штатной работе продолжится.

В обычный режим вернутся одна из крупнейших в городе Городская многопрофильная больница №2, Клиническая больница святителя Луки (149 коек), Городская больница №33 (110 коек) и Психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко (250 коек). Уже законсервирован 7-й павильон в «Ленэкспо». Пока в режиме ковидного госпиталя работу продолжает 5-й павильон «Ленэкспо».

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 354 196 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 10 512 человек. Выздоровели 269 203 человека.