Москва, 15 февраля, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Правительство России должно до конца февраля проработать меры по содействию занятости безработных. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам состоявшегося 21 января совещания по экономическим вопросам.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Отмечается, что перечень мер должен предусматривать также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально безработных.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен 1 марта 2021 года, в дальнейшем правительство должно отчитываться о проделанной работе ежеквартально. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин поставил правительству задачу в течение года добиться полного восстановления рынка труда. Максимума в 6,4% от экономически активного населения безработица в России достигала в августе, а с октября показатель начал постепенно снижаться.

Глава государства призвал «сохранить и усилить эту тенденцию», отметив, что, несмотря на улучшение ситуации, безработица пока остаётся примерно на 1,5% выше, чем в 2019 году.