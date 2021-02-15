Москва, 15 февраля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить план массовой вакцинации населения РФ от коронавируса, сообщает 15 февраля пресс-служба Кремля.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Правительство совместно с органами власти субъектов Российской Федерации в срок до 20 февраля должно представить план организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений организовать массовую вакцинацию населения Российской Федерации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить утверждение плана проведения вакцинации и ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при необходимости дополнительное финансирование», — указано в сообщении пресс-службы.