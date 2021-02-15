Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, курирующий в Смольном городскую экономику, подал заявление об отставке.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Как сообщает издание «Фонтанка», об этом проинформировали несколько источников, близких к правительству Северной столицы. Предполагается, что Елин доработает февраль и уйдет в отставку 1 марта. Имя его возможного сменщика пока не называется.

Напомним, Елин, сделавший успешную карьеру в Петербурге, успел поработать и на федеральном уровне, в должности заместителя министра экономического развития РФ. В конце января 2019 года по предложению Александра Беглова был утвержден вице-губернатором Санкт-Петербурга по экономике.

В Смольном Евгений Елин отвечает за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования, учета государственного имущества Санкт‑Петербурга, управления и распоряжения им, мониторинга земель, землеустройства, за управление федеральной собственностью, расположенной на территории региона, за вопросы промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Санкт‑Петербурга.