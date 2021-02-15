Брюссель, 15 февраля, 2021, 18:07 — ИА Регнум. О планах развёртывания сил НАТО у российских границ заявил 15 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя запланированную на 17−18 февраля видеоконференцию министров обороны стран НАТО, генсек военного блока сказал, что предложит коллегам усилить финансирование «основной деятельности по сдерживанию и обороне».

Столтенберг «Это позволит поддержать развёртывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса».

Он добавил, что предложит свою «инициативу «НАТО-2030», касающуюся новой стратегии альянса. Будут обсуждаться и вопросы «расширения миссии НАТО в Ираке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января американская администрация заявила, что президент Штатов Джо Байден и Столтенберг договорились «консультироваться и работать с союзниками по всем общим обеспокоенностям в сфере безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию».