Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Смольный запретил коммунистам выходить на митинги в Петербурге 23 февраля. Заявки на акции в этот день подавали городские отделения КПРФ и партии «Коммунисты России». И тем, и другим было отказано со ссылкой на антикоронавирусное постановление правительства Санкт-Петербурга №121.

Дарья Драй ИА REGNUM Площадь Ленина в Петербурге (лето 2020 года)

Заметим, ранее КПРФ вместе с другими парламентскими партиями требовала от губернатора Александра Беглова устранить несоответствие и отменить запрет на любые политические акции под предлогом пандемии, в то время как культурные и спортивные мероприятия с определенным числом участников давно разрешены.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Ольга Ходунова, ее партия подавала две заявки — на митинг против политических репрессий и на культурное мероприятие в рамках всероссийской акции КПРФ. По поводу первого коммунистам уже позвонили из комитета по законности и правопорядку, сообщив, что им отказано. По поводу второй — пока ожидается ответ от комитета по культуре.

«Если совсем откажут, сегодня на бюро будем обсуждать, что делать. Коль скоро это всероссийская акция, мы будем принимать решение, согласуясь с Москвой. Хотя Москва тоже получила сейчас отказ», — сказала Ольга Ходунова.

Она напомнила, что 17 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет встречаться с президентом Владимиром Путиным, так что в партии надеются, что и эти вопросы будут обсуждаться.

«Потому что это ненормально, когда мы в течение года не можем провести массовое мероприятие. Фактически вся уличная работа свернута со ссылкой на пандемию, хотя мы знаем, что мероприятия спортивного характера с тысячами участников проводятся. Опасаемся, что до выборов в сентябре ситуация не разрешится. Поэтому партия выступает за проведение публичных слушаний по реализации закона о митингах и конституционного права на мирные шествия. Так как сегодня всё это превратилось в фикцию», — заявила Ходунова.

Как сообщил ИА REGNUM руководитель петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович, на 23 февраля его единомышленники тоже планировали общероссийскую протестную акцию.

«В Петербурге, как и по всей стране, мы сегодня получили отказ в согласовании. Мы хотели собраться на площади Ленина. Это самое натуральное стремление власти заткнуть рот левой оппозиции. Понятно, что чиновникам не понравилась тема акции — против буржуазной коррупции», — сказал Малинкович.

Он признал, что его однопартийцы собирались «осудить жестокие разгоны протестных акций», имея в виду несанкционированные митинги 23 и 31 января. Малинкович заявил, что ему «непонятна логика Смольного».

«Несанкционированные акции они жестоко разгоняют, а системным политическим силам также не дают проводить санкционированные митинги. Мы заявляем о своем категорическом несогласии с подобной практикой запретов, будем искать формы проведения акций 23 февраля, вероятно, проведем одиночные пикеты», — сказал Малинкович.