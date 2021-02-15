Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Объем вкладов жителей Северо-Запада России за 2020 год вырос на 12,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в Северо-Западном ГУ Банка России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

К началу 2021 года объем вкладов жителей СЗФО составил 4,1 трлн рублей, или 59,5% от всех совокупных средств на счетах банков.

При этом жители Петербурга держали во вкладах 2,7 трлн рублей, то есть на 13,6% больше, чем к началу прошлого года.

Совокупный объем средств петербуржцев на банковских депозитах к началу 2021 года в 2,4 раза превышал объем имеющейся у них задолженности по кредитам.

В целом за 2020 год объем средств, привлеченных банками в СЗФО, вырос на 13,1% — до 6,8 трлн рублей. В Петербурге же он вырос на 13,2%, до 4,9 трлн рублей.

При этом прирост средств компаний в округе за минувший год составил 16,6%, достигнув 1,1 трлн рублей, в Петербурге — 11,8% (789,1 млрд рублей).