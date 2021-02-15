Белгород, 15 февраля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается в Белгородской области. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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Ограничения продлеваются в два периода: с 16 февраля по 1 марта и со 2 по 15 марта. Пенсионеры могут покидать места проживания только для похода в магазин, выброса мусора, выгула собак, занятий спортом или посещения врача.

По состоянию на 15 февраля 2021 года в регионе зарегистрировано 29 тыс. 908 случаев заражения COVID-19.