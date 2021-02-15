Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Судно тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» (проекта 23 120), построенное на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге, до конца февраля пройдет швартовные испытания и готовится к заводским ходовым испытаниям. Об этом ИА REGNUM, сообщили 15 февраля в пресс-службе предприятия.

ПАО «Северная верфь» СТО «Всеволод Бобров»

«Их планируется провести в Балтийском море в марте. В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям», — уточнили в пресс-службе.

По результатам эксплуатации «Эльбруса проект был 23 120 доработан: увеличился функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

СТО «Всеволод Бобров» предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус судна, имеющий ледовый класс ARC4, рассчитан на преодоление льда толщиной до 0,6 м. Класс автоматизации А1 обеспечивает судну безвахтенное обслуживание.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва.