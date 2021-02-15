Москва, 15 февраля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В 2020 году очень большое количество жителей России взяли ипотечные кредиты, и поэтому в определенный момент времени должна наступить потребительская пауза и цены на недвижимость пойдут вниз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ снизилось количество молодежи, которая берет ипотечные кредиты.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Недвижимость

«Надо понимать, что последнее время в России общий спрос на ипотеку сильно вырос. И вырос он в том числе и за счет тех программ, которые рассчитаны не только на молодежь, но и на остальное население, — сказал Зубец. — На первичном рынке мы видели рост цен на жилье более чем на 30% за последнее время за счет того, что мы получили целый ряд программ по поддержке спроса на недвижимость. Соответственно к молодежи, которая могла раньше рассчитывать на молодежные ипотечные программы, подтянулось остальное население. Иными словами, в настоящее время речь идет не о том, что молодежь перестала брать ипотеку, хотя это тоже может быть, потому что цены растут, а потому что подтянулось основное население, которое получило возможность на волне льготной ипотеки поднять собственный уровень жизни. Если брать ипотеку как сегмент, то, по последним данным, спрос на нее не сократился».

Иными словами, как пояснил Зубец, на сегодняшний день какого-то бурного спроса нет, но он поддерживается на уровне января 2019 года.

«Пока провала нет, но я думаю, что он наступит, потому что в 2020 году довольно большое количество людей взяли ипотечный кредит. Должна наступить потребительская пауза. И на этой волне цены на недвижимость тоже должны пойти вниз», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за последние пять лет на 9,7% до 21,1% снизилось число молодых людей (младше 30 лет), которые брали ипотечные кредиты.