Копенгаген, 15 февраля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Трубоукладочное судно «Фортуна» возобновило работы по достройке газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом свидетельствуют данные системы определения геопозиции морских судов Marinetraffic и Vesselfinder.

Nord Stream 2 Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

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Напомним, работы были прерваны из-за шторма в Балтийском море и холодного фронта.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на данный момент магистральный газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 95%. Новак уверен, что, несмотря на деструктивные действия Соединённых Штатов, пытающихся помешать завершению его строительства, газопровод будет достроен. По его словам, в реализации российского проекта заинтересованы европейские компании.

Напомним, к прокладке труб газопровода «Северный поток — 2» в коридоре строительства в водах Дании судно «Фортуна» приступило 24 января. Как заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG, работы проводятся в соответствии с полученными ранее от властей страны согласованиями.