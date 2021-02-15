Симферополь, 15 февраля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Сотрудники отелей и санаториев в Крыму пройдут вакцинацию от COVID-19, об этом 15 февраля сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

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На данный момент заявки на вакцинацию поступили от 4,6 тыс. сотрудников курортной сферы региона, сформированы списки и определены ответственные за проведение вакцинации.

«Мы стараемся сделать вакцинацию максимально доступной, в том числе обеспечив ее проведение на предприятиях и в непосредственной близости от средств размещения», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал вакцинацию населения от коронавируса обязательным условием для проведения курортного сезона.