Саудовская Аравия, 17 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Геологические службы Саудовской Аравии сообщили о тектонических толчках, зафиксированных на территории страны в ночь с 16 на 17 октября.

Zeml.info Землетрясение

Как сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Saudia со ссылкой на заявление сейсмологов, землетрясение силой 3,38 балла по шкале Рихтера произошло в 48 км к северо-западу от города Табук на глубине 19,37 км.

Отмечается, что землетрясение было вызвано тектоническими колебаниями, начавшимися в районе залива Акаба и северной части Красного моря. Толчки привели к реактивации некоторых старых разломов тектонических плит в регионе.

Геологи заверили, что землетрясение не угрожает жителям страны, а также подтвердили готовность и далее следить за развитием ситуации.