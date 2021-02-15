Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Петербурге незначительно сократилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб в понедельник, 15 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

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За последние сутки в городе подтвердили еще 49 летальных исходов от этой болезни, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Это второй результат по суточной смертности среди регионов РФ после Москвы, он также на шесть случаев меньше, чем днем ранее в Петербурге.

Всего в Северной столице за время пандемии, по официальной статистике, непосредственно от COVID-19 погибли 10 512 жителей.

Добавим, в России за сутки зафиксировали еще 394 смертельных случая, их общее число достигло 80 520.

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус подхватили 354 196 человек, в стране — 4 086 090.