Санкт-Петербург, 15 февраля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области, по данным на утро 15 февраля, от коронавирусной инфекции привито чуть более 18,6 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами вакцины — 4012 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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С начала массовой вакцинации в регион поставлено 48 822 комплекта двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Привито всего 18 663 человека (38,2% от объема поставки), в том числе 1730 медицинских работников, 1233 работника образования, 404 работника учреждений социальной защиты, 353 сотрудник силовых структур.

«Полностью привиты 4012 человека (21,7% от всех привитых)», — подытожил собеседник агентства.