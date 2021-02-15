Москва, 15 февраля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский назвал пять аспектов, которые правительство России не учло при формировании нового пакета антикризисных мер для поддержки бизнеса. В своем телеграм-канале он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Кризис

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

«Так вот, чего правительство не учло. Первое. Списание налогов не только не поможет, но, наоборот, активизирует процессы самоликвидации предприятий. Сейчас наличие недоимок не позволяет ликвидироваться добровольно.

Второе. Административный пресс только усилится для вступивших в новую программу. Компании окажутся даже не под колпаком, а под лупой.

Третье. Налицо административная раскоординация: к примеру, для наиболее пострадавших была объявлена льгота по налогу на имущество и выплаты из ФСС для возмещения расходов на санитарные мероприятия. Однако в годовых отчетах фискалы хотят видеть эти суммы в налогооблагаемых доходах.

Четвёртое. В НК РФ говорится о необложении только федеральных льгот или субсидий, но ничего не говорится о региональных программах. Московские предприниматели будут вынуждены заплатить с этих сумм налоги.

Пятое. Срок действия новых мер чрезвычайно короткий. COVID-19 пришёл надолго, и неизвестно, сможем ли мы забыть о нём в этом году. Здесь нужно иметь в виду, что правительственная программа направлена на поддержку занятости. Что до недополучения бюджетных доходов, то потери в масштабах казны будут незначительными».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что правительство России в условиях кризиса, вызванного мировой пандемией коронавируса, сформировало новый пакет поддержки бизнеса, уведомили «Известия». Антикризисный пакет, как следует из документа, направлен прежде всего на сохранение занятости в России.

Читайте также: Правительство России подготовило новый пакет мер поддержки бизнеса